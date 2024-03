Masters 1000 Miami 2024: Sinner batte Vavassori e avanza al terzo turno, ora Griekspoor

Jannik Sinner batte Andrea Vavassori nel secondo turno del Masters 1000 di Miami 2024. Va di fretta l’altoatesino, dopo l’interruzione dell’altro ieri per pioggia sul 3-2 del primo set, che alla ripartenza toglie subito la battuta al connazionale e chiude il primo parziale 6-3 in 36 minuti. Il secondo set è un monologo Sinner, che va avanti di un break nel quinto game e gestisce il vantaggio fino alla fine archiviando la pratica in poco più di un’ora con il punteggio di 6-3 6-4. Ottima prova del numero 3 del mondo, che riparte nel migliore dei modi dopo il ko, primo del 2024, in semifinale ad Indian Wells con Alcaraz. Vittoria numero 17 della stagione, a fronte della sola sconfitta con lo spagnolo settimana scorsa. Per Sinner arrivano buone notizie anche dagli altri campi. Sono usciti di scena a sorpresa Tsitsipas, 6-2 6-4 da Shapovalov, Paul, ritirato per un problema alla caviglia contro Damm, e Tiafoe, 7-5 7-6 da O’Connell. Tutti e tre si trovavano nella parte di tabellone del numero 1 d’Italia che, sommate all’eliminazione di Rublev contro Machac, nel suo cammino verso l’ipotetica semifinale con Medvedev vede come testa di serie più alta Bublik. Il terzo turno sarà contro Griekspoor, uscito dalla battaglia contro Michelsen con il punteggio di 7-6(5) 6-7(4) 6-4 in due ore e 40 minuti di gioco. L’olandese proverà a prendersi la rivincita della semifinale di Rotterdam, anche nel 2023. Il terzo precedente ha visto sempre Sinner trionfare, a Malaga nella vittoria in Coppa Davis dell’Italia sull’Olanda. In caso di successo con Griekspoor, si profila un ottavo di finale tutto inedito con uno tra Damm e O’Connell. Ai quarti uno tra Shapovalov, Bublik o Arnaldi (in corso ora), Machac e Murray. Un ottimo tabellone per l’azzurro, che potrebbe facilitare la difesa della finale dello scorso anno, persa con Danil Medvedev al terzo set.