Pattinaggio artistico, Mondiali 2024: Guignard/Fabbri medaglia di bronzo nella danza

Purtroppo bisognerà attendere ancora un po’ per avere un’altra medaglia d’oro italiana in un campionato mondiale di pattinaggio artistico. Sabato pomeriggio al Bell Centre di Montreal i campioni europei Charlene Guignard e Marco Fabbri non sono riusciti nell’impresa di superare i favoriti Madison Chock ed Evan Bates che già dopo la danza ritmica erano al comando della classifica provvisoria, e sono stati superati anche dai padroni di casa Piper Gilles e Paul Poirier, dovendo accontentarsi della medaglia di bronzo.

In un testa a testa entusiasmante, che ha coinvolto tutti i presenti nell’arena di Montreal finalmente piena in ogni ordine di posti, Guignard/Fabbri hanno pattinato come penultima coppia, subito dopo i campioni del mondo Chock/Bates, e non sono riusciti per pochi centesimi a migliorare il loro record stagionale, cosa che invece hanno fatto i loro diretti rivali per il podio. Alla fine la coppia italiana allenata da Barbara Fusar Poli ha ottenuto il punteggio più basso nelle componenti del programma tra le tre coppie salite sul podio, e ha ottenuto votazioni leggermente più basse dei canadesi (che hanno disputato il miglior libero) nella maggior parte degli elementi eseguiti.

Si chiude quindi con una medaglia di bronzo nella rassegna iridata questa stagione per la coppia di punta del movimento del pattinaggio italiano: formalmente si tratta di un passo indietro rispetto all’argento di Saitama, ma considerando il “fattore campo” a favore della coppia canadese durante questi mondiali e i risultati ottenuti nel corso della stagione (conferma del titolo Europeo, la vittoria nella tappa francese del Grand Prix e la medaglia d’argento nelle finali di Pechino), questo 2024 ha consolidato la presenza di Guignard/Fabbri nell’élite della danza mondiale, legittimando la speranza di un risultato di grande prestigio tra meno di due anni alle Olimpiadi di Milano Cortina.

La classifica finale:

1 Madison CHOCK / Evan BATES USA 222.20

2 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 219.68

3 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 216.52

4 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 210.92

5 Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA CAN 208.01

6 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 200.96

7 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO USA 200.32

8 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 200.28

9 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN CAN 199.91

10 Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN 192.34

11 Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER FRA 190.00

12 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN GEO 188.34

13 Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK CZE 188.28

14 Hannah LIM / Ye QUAN KOR 186.51

15 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 180.

16 Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN FIN 175.99 6

17 Holly HARRIS / Jason CHAN AUS 174.78

18 Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO JPN 173.90

19 Olivia SMART / Tim DIECK ESP 173.53

20 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS IRL 171.67