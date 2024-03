Prosecuzione Sinner-Vavassori oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2024

Jannik Sinner tornerà in campo contro Andrea Vavassori per la prosecuzione del match di secondo turno del Masters 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Pochi i games giocati venerdì in questo derby tricolore, con il match è stato interrotto sul 3-2 in favore di Jannik, 40-40 sul servizio di Andrea. La speranza è che la pioggia dia una tregua quest’oggi e che i due azzurri possano scendere in campo per contendersi il terzo turno del second0 ‘1000’ nordamericano di questa stagione.

