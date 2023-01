LIVE – Sinner-Tsitsipas 4-6 4-6 6-3 6-4 3-6, ottavi di finale Australian Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Tsitsipas, incontro valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2023. L’altoatesino, dopo aver passeggiato rispettivamente contro il britannico Kyle Edmund e l’argentino Tomas Martin Etcheverry, ha dovuto rimontare due set di svantaggio all’ostico ungherese Marton Fucsovics. Per il secondo anno di fila è riuscito a raggiungere il quarto turno a Melbourne. Adesso la sfida contro il numero quattro del mondo e testa di serie numero tre del torneo, che si trova in vantaggio per 4-1 negli scontri diretti contro Sinner. Il greco è reduce dal facile successo in tre parziali contro l’olandese Tallon Griekspoor, recente finalista a Pune (India).

In generale è apparso decisamente in forma nelle sue prime uscite. Le quote lo danno leggermente favorito nei confronti di Sinner, che in passato ha dimostrato di soffrire molto la varietà di colpi del tennista ellenico. Proprio quest’ultimo, durante la scorsa edizione, sbarrò la strada al giovane azzurro nei quarti di finale impedendogli di raggiungere per la prima volta in carriera il penultimo atto di un appuntamento dello Slam. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 09:00 italiane (le 19:00 locali). Sinner e Tsitsipas, infatti, apriranno la sessione serale sulla Rod Laver Arena.

SINNER-TSITSIPAS 4-6 4-6 6-3 6-4 3-6

GAME, SET & MATCH TSITSIPAS

QUINTO SET – Servizio e dritto a chiudere, due match point: 40-15

QUINTO SET – Inizia con un errore di rovescio l’azzurro: 15-0

QUINTO SET – Jannik tiene il servizio, ora ha l’ultima chance in risposta: 3-5

QUINTO SET – Il greco consolida il break: 2-5

QUINTO SET – BREAK TSITSIPAS! Un errore di dritto condanna l’azzurro: 2-4

QUINTO SET – Annullate le prime due, la seconda con un ace: 30-40

QUINTO SET – Costretto di nuovo a giocare la seconda ed è 0-40 per il secondo turno di battuta di fila

QUINTO SET – Jannik di nuovo in difficoltà: 0-30

QUINTO SET – Tsitsipas tiene a quindici la battuta: 2-3

QUINTO SET – Bravissimo! Si salva da una situazione quasi disperata l’azzurro: 2-2!

QUINTO SET – Le annulla bene tutte e tre Jannik: 40-40

QUINTO SET – E sbaglia anche con il dritto: 0-40

QUINTO SET – Doppio fallo sanguinoso: 0-30

QUINTO SET – Altro smash sbagliato. Questo meno semplice rispetto al primo, ma è 0-15

QUINTO SET – Poi arriva la prima esterna: 1-2

QUINTO SET – Sbaglia una risposta che non doveva sbagliare Sinner: 40-30

QUINTO SET – Doppio fallo del greco e 30-30

QUINTO SET – Sinner a zero: 1-1

QUINTO SET – Tsitsipas tiene il primo game del quinto set: 0-1

QUINTO SET – Nooooo lo smash sbagliato: 15-0

QUARTO SET SINNER 6-4

QUARTO SET – Ancora la prima al centro! Palla set: 40-30

QUARTO SET – Ecco, il doppio fallo sarebbe stato meglio evitarlo: 30-30

QUARTO SET – Due grandi prime di servizio, in un momento importante: 30-15

QUARTO SET – Parte con un rovescio in rete l’azzurro: 0-15

QUARTO SET – Il greco non concede nulla in questo frangente e tiene. Sinner servirà per il set: 5-4

QUARTO SET – Per fortuna Jannik non trema e a zero si porta sul 5-3

QUARTO SET – E Tsitsipas si salva anche questa volta: 4-3

QUARTO SET – Tsitsipas le annulla tutte e tre le palle break: 40-40

QUARTO SET – Risponde ad una prima a 210 km/h Sinner e costringe Tsitsipas all’errore: 0-40

QUARTO SET – Chiude la veronica Jannik, ancora pericoloso in risposta: 0-30!

QUARTO SET – Il servizio al centro vincente per andare 4-2!

QUARTO SET – Di poco lungo il rovescio lungolinea del greco: 40-15

QUARTO SET – Bene Jannik, due punti facili che gli permettono di respirare: 30-15

QUARTO SET – Scappa via il rovescio di Sinner: 0-15

QUARTO SET – Tsitsipas si salva, vince un game fondamentale per le sorti del set: 3-2

QUARTO SET – Servizio e dritto: 40-40

QUARTO SET – Nello scambio però è sempre l’azzurro a dettare il ritmo: 40-Ad

QUARTO SET – Ace con un servizio che sfiora la riga. Poi servizio vincente: 40-40

QUARTO SET – Se ne va un altro rovescio del greco, due palle break: 15-40

QUARTO SET – Sbaglia con il rovescio il greco: 15-30

QUARTO SET – Decisamente qualche errore di troppo da parte del greco ora: 3-1

QUARTO SET – Con la prima di servizio l’azzurro si procura una palla game: 40-30

QUARTO SET – Ottima risposta di Tsitsipas, che poi controlla il gioco: 30-30

QUARTO SET – BREAK SINNER! Arriva bene sulla smorzata del greco e ottiene il break: 2-1

QUARTO SET – Esce dalla diagonale Jannik con un lungolinea di rovescio e poi chiude con la smorzata: 40-Ad

QUARTO SET – Ma noooo! Serve and volley del greco, la risposta di rovescio si ferma in rete: 40-40

QUARTO SET – Scappa via il dritto del greco, subito palla break: 40-Ad

QUARTO SET – Non passa la palla corta di Tsitsipas: 40-40

QUARTO SET – Nooo, brutto errore con un passante di dritto assolutamente comodo: 40-15

QUARTO SET – Risposta vincente di rovescio che fulmina Tsitsipas: 0-15

QUARTO SET – Tiene a zero anche Sinner: 1-1

QUARTO SET – Tsitsipas tiene a zero il servizio per la prima volta nel match: 1-0

SET SINNER 6-3

TERZO SET – E facciamo otto aces! 6-3!

TERZO SET – Un altro! Il settimo: 40-0 e altri tre set point!

TERZO SET – Sbaglia Tsitsipas, poi l’ace da sinistra: 30-0

TERZO SET – Il greco riesce in qualche modo a sopravvivere a questo game: 5-3

TERZO SET – Si butta ancora a rete il greco, passa Jannik con il dritto. Terzo set point: 40-Ad

TERZO SET – Dritto in rete: 40-40

TERZO SET – Indovina il lato Jannik, ma sbaglia il passante: 30-40

TERZO SET – Funziona la risposta lungolinea, due set point: 15-40!

TERZO SET – Splendido dritto vincente dell’azzurro: 0-30

TERZO SET – Game solido di Jannik: 5-2

TERZO SET – Tre palle game: 40-0

TERZO SET – Con il settimo ace Tsitsipas si mantiene in scia: 4-2

TERZO SET – Tenuto un game fondamentale dall’azzurro, che si crea un margine: 4-1

TERZO SET – Quella di dritto invece funziona: 40-40

TERZO SET – Prova una complicatissima palla corta di rovescio Sinner e va male. Palla break: 30-40

TERZO SET – Gran varietà di colpi, scambio condotto magistralmente dal greco: 15-30

TERZO SET – BREAK SINNER!! Comanda lo scambio, chiude con la palla corta di dritto: 3-1!

TERZO SET – Passa con il rovescio Sinner! Palla break numero tre del game: 40-Ad

TERZO SET – Incredibile, rovescio sulla riga di Tsitsipas: 40-40

TERZO SET – Sbaglia ancora il greco, ennesima palla break: 40-Ad

TERZO SET – Nooooo! Arriva bene sulla palla Sinner, ma va con il passante in diagonale e Tsitsipas chiude a rete: 40-40

TERZO SET – Rovescio in rete del greco. Tredicesima palla break del match per Sinner: 40-Ad

TERZO SET – Due errori pesanti di Tsitsipas, uno al volo e uno con il dritto: 40-40 da 40-15

TERZO SET – Buon game di battuta per Jannik: 2-1

TERZO SET – Il greco trova un grande aiuto nel servizio e tiene annullando 4 palle break: 1-1

TERZO SET – Sfuma anche questa. Buona prima di Tsitsipas: 40-40

TERZO SET – Trova una buona risposta d’incontro Jannik e il greco sbaglia il dritto: 40-Ad

TERZO SET – Niente, un altro brutto errore di Sinner con il rovescio: 40-40

TERZO SET – Stecca di rovescio Tsitsipas, un’altra palla break: 40-Ad

TERZO SET – Nooo! Brutto errore durate il palleggio da parte di Sinner: 40-40

TERZO SET – La prima palla break va via con un ace: 30-40

TERZO SET – Il greco trova una seconda sulla riga, ma sbaglia comunque il dritto seguente: 15-40!

TERZO SET – La risposta vincente di dritto dell’azzurro: 15-30!

TERZO SET – Palla corta che sorprende Tsitsipas, poi una buona prima: 1-0

TERZO SET – Sfuma un’altra occasione: 40-40

TERZO SET – Da 40-15 doppio fallo e rovescio lungo di metri: 40-40

SECONDO SET TSITSIPAS 6-4

SECONDO SET – Due errori di Jannik per chiudere il set: 4-6

SECONDO SET – Altro gran servizio al centro questa volta, però sbaglia il dritto successivo: 40-40

SECONDO SET – E ora l’ace: Ad-40

SECONDO SET – Ennesimo servizio esterno sul quale Sinner non trova la risposta: 40-40

SECONDO SET – Scambia bene sul rovescio Jannik, poi trova il dritto vincente: 30-40 e palla break

SECONDO SET – Dritto in rete da parte del greco: 30-30

SECONDO SET – Nooo, il nastro trascina fuori il rovescio di Sinner sulla seconda del greco: 15-15

SECONDO SET – Risponde bene Jannik: 0-15

SECONDO SET – BREAK TSITSIPAS! Si avventura a rete Jannik, Tsitsipas passa con il dritto: 4-5

SECONDO SET – Il greco prende ancora il controllo dello scambio e chiude a rete. Tre palle break: 0-40

SECONDO SET – Sbaglia con il rovescio Sinner, poi Tsitsipas trova un bell’angolo con il dritto: 0-30

SECONDO SET – Game molto solido al servizio da parte di Tsitsipas: 4-4

SECONDO SET – Con l’ace Sinner! 4-3

SECONDO SET – Meraviglioso rovescio lungolinea in allungo dell’azzurro: 40-0

SECONDO SET – Tsitsipas si toglie dai guai grazie al servizio ed impatta: 3-3

SECONDO SET – Palla corta e poi lob al volo del greco, ma è fuori: 15-30!

SECONDO SET – Jannik per la prima volta nel match è avanti: 3-2

SECONDO SET – Che punto Sinner!!!! 40-15

SECONDO SET – BREAK SINNER! Si butta a rete il greco ma passa Sinner, che si carica: 2-2!

SECONDO SET – Sbaglia Tsitsipas con il rovescio in top. Palla del contro-break: 30-40

SECONDO SET – Nooo, si era aperto bene il campo ancora con il rovescio, ma è sempre il dritto a tradire l’azzurro: 30-30

SECONDO SET – Splendida discesa a rete di Jannik dopo un’ottima risposta di rovescio: 15-30

SECONDO SET – BREAK TSITSIPAS! Tsitsipas perfetto a livello tattico. Alza la traiettoria e poi trova il rovescio lungolinea vincente: 1-2

SECONDO SET – Esce di poco il dritto in avanzamento di Sinner. C’è palla break: 30-40

SECONDO SET – Sinner esce vincitore da uno scambio molto complesso, chiude con la stop volley: 15-15

SECONDO SET – Tsitsipas tiene a trenta, ancora sfruttando il servizio esterno: 1-1

SECONDO SET – Quantomeno l’azzurro riesce a partire meglio in questo secondo set. Tiene a quindici: 1-0

PRIMO SET TSITSIPAS 6-4

PRIMO SET – Comanda sempre con il dritto Tsitsipas: 30-0

PRIMO SET – BREAK TSITSIPAS! Scappa via un altro dritto a Sinner. Tsitsipas potrà servire per il set: 4-5

PRIMO SET – Noooo! Il nastro trascina fuori il lungolinea di dritto di Sinner. C’è palla break: 30-40

PRIMO SET – Gran passante di dritto dell’azzurro. Poi Tsitsipas attacca con il dritto: 30-30

PRIMO SET – BREAK SINNER! Con il rovescio incrociato vincente Sinner! Siamo 4-4

PRIMO SET – Fulminante risposta vincente di rovescio di Jannik!! Ci sono altre due palle break: 15-40

PRIMO SET – Doppio fallo del greco: 15-30

PRIMO SET – Primo ace per Tsitsipas, poi Sinner trova una risposta profonda nel punto successivo: 15-15

PRIMO SET – Con qualche patema, al 40-0 al 40-30, ma Sinner resta in scia: 3-4

PRIMO SET – Splendido passante di dritto in corsa dell’ellenico: 40-15

PRIMO SET – Chiusura a rete un po’ fortunosa dell’azzurro: 40-0

PRIMO SET – Ingiocabile il greco al servizio: 2-4

PRIMO SET – E ora torna alle origini Tsitsipas: servizio esterno e campo spalancato per il dritto: 40-15

PRIMO SET – Servizio – questa volta al centro – e poi altro dritto a chiudere: 30-15

PRIMO SET – Dopo quel brutto primo game di servizio ora Sinner sta trovando una buona efficacia: 2-3

PRIMO SET – Tsitsipas solido al servizio. Si apre spesso il campo per poi affondare con il dritto: 1-3

PRIMO SET – Buon game di servizio per Jannik, che sta trovando tante prime: 1-2

PRIMO SET – Purtroppo se ne va un game con tante occasioni, seppur tutte ben giocate da Tsitsipas: 0-2

PRIMO SET – Annullata anche questa: 40-40

PRIMO SET – Tsitsipas non concretizza una palla game e ora Sinner risponde alla grande e torna a palla break: 40-Ad

PRIMO SET – Due annullate con il dritto, la terza con il servizio: 40-40

PRIMO SET – Arriva il doppio fallo e con esso tre palle break: 0-40

PRIMO SET – Stecca con il dritto Tsitsipas: 0-30

PRIMO SET – Gran rovescio lungolinea di Jannik: 0-15

PRIMO SET – BREAK TSITSIPAS! Altro dritto che finisce lungo e parte con il break Tsitsipas: 0-1

PRIMO SET – Subito due palle break per il greco: 15-40

PRIMO SET – Risponde bene Tsitsipas, poi comanda con il dritto e chiude con la palla corta: 15-30

PRIMO SET – Sinner parte con un errore di dritto: 0-15

09:15 – Si parte con Sinner al servizio.

09:10 – I giocatori sono appena entrati in campo.

09:00 – Ci siamo, amici di Sportface. Buona Domenica e benvenuti alla diretta testuale di Sinner-Tsitsipas, ottavi di finale degli Australian Open. L’azzurro cercherà di prendersi la rivincita dello scorso anno, quando nei quarti il greco vinse tre set a zero.