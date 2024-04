LIVE – Sinner-Struff, ottavi di finale Masters 1000 Montecarlo 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Struff, incontro valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2024 (terra rossa). L’altoatesino, numero due del ranking mondiale e beneficiario di un bye al primo turno, ha debuttato lasciando solamente tre giochi al malcapitato statunitense Sebastian Korda. Tra lui e l’ennesimo quarto di finale della stagione c’è il bombardiere teutonico, numero venticinque delle classifiche, reduce dai successi ottenuti rispettivamente su due ottimi terraioli come l’argentino Sebastian Baez ed il croato Borna Coric. La violenza del servizio e dei colpi di inizio gioco del suo avversario saranno le maggiori insidie da tenere d’occhio per Sinner, che partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. I due si sono incontrati recentemente nei sedicesimi del Masters 1000 di Indian Wells (cemento outdoor), con il vincitore degli ultimi Australian Open che è riuscito a dettare legge in due set. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Court Rainier III, al termine dell’altro terzo turno tra il toscano Lorenzo Musetti ed il serbo Novak Djokovic .

