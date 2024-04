Masters 1000 Montecarlo: Sinner batte Struff in due set e stacca il pass per i quarti

Sinner vince contro Struff per 6-4, 6-2. Sulla terra battuta di Montecarlo, va in scena la sfida valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 monegasco. Da una parte della rete di trova Jannik Sinner nel pieno del miglior momento della sua carriera, ma l’avversario dall’altra parte, Jan-Lennard Struff, non è da sottovalutare. Il tedesco, venticinquesimo nel ranking, proviene da un inizio di torneo molto positivo. Con l’altoatesino non c’è però partita, e in appena un’ora di gioco, l’azzurro ha la meglio, accedendo così al turno successivo.

Il primo set non presenta un ritmo forsennato, con il gioco condizionato da un campo non troppo veloce a causa della pioggia caduta nella giornata di ieri. Il primo break del match viene firmato da Sinner per il 2-1, ma Struff risponde subito con un controbreak che vale il 2-2. Il tedesco gioca un’ottima prima fase, mentre l’azzurro sbaglia in alcune situazioni. Sul finale, è l’altoatesino ad avere la meglio, con Struff che invece pare calare di ritmo. Sinner trova il terzo break del set sul 5-4 e poi va a vincere il primo parziale per 6-4. Nel secondo set, Sinner aumenta i giri del motore, siglando il primo break per il 2-1 e poi trovando il secondo sul 3-2. Il tedesco compie diversi errori, soprattutto quando l’azzurro è al servizio. Sinner, dall’altra parte della rete, non prende rischi, ma porta a casa la vittoria in un’ora e diciassette, mettendo a terra la palla della vittoria sul 6-2. Il tennista italiano stacca così il pass per i quarti di finale del Masters 1000 del principato.