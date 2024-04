Masters 1000 Madrid 2024, Sinner implacabile: Sonego battuto facilmente, Jannik è al terzo turno

Jannik Sinner vola al terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Sulla terra rossa spagnola, per l’occasione indoor vista la pioggia che è scesa nelle ultime ore a Madrid, la testa di serie numero uno del torneo sconfigge senza nessun problema Lorenzo Sonego con il punteggio finale di 6-0 6-3 dopo un’ora e otto minuti di partita. Il numero due del mondo lunedì se la vedrà con il vincente del match che vede opposti il russo Kotov e l’australiano Thompson. Giornata da dimenticare per Lorenzo Sonego: l’allievo di Fabio Colangelo non è mai apparso in partita ed ha commesso troppi errori gratuiti finendo per vincere solamente tre games.

PRIMO SET – Sin dai primi punti della partita si capisce che oggi non è giornata per Sonego: lento con i piedi, disunito e autore di una quantità infinita di errori gratuiti. Sinner gioca senza strafare e vince i primi dieci punti dell’incontro volando subito sul 2-0 3-0 e poi chiudendo il terzo gioco senza problemi: 3-0 e 12-1 di parziale. Sonego prova a variare con palle corte, prova a giocare forte con il diritto, con il rovescio, ma niente, i colpi non entrano. Il primo set scivola via senza colpo ferire: in venticinque minuti il punteggio è severissimo, 6-0 per la testa di serie numero uno.

SECONDO SET – Jannik vince il settimo game di fila e Sonego prova a scuotersi. Lorenzo annulla una palla break e vince il suo primo game dell’incontro. Il piemontese prova a scuotersi, ma non riesce a dare continuità anche perché dall’altra parte della rete c’è un Sinner che sbaglia poco e niente. Il numero due del mondo mette a segno il break nel quarto gioco e vola prima sul 4-1 e successivamente sul 5-2. Sonego