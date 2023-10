Formazioni ufficiali Liverpool-Tolosa: Europa League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Liverpool-Tolosa, match della fase a gironi di Europa League 2023/2024. Fischio d’inizio alle 21:00. Jurgen Klopp proporrà il solito turn over, ma ha bisogno di una vittoria per godersi il punteggio pieno al giro di boa. Di seguito, ecco le scelte ufficiali dei reds per il match contro la rivale più temibile del girone.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Liverpool: Kelleher, Alexander-Arnold, Gomez, Matig, Chambers, Gravenberch, Endo, Jones, Diogo Jota, Nunez, Elliott

Tolosa: Restes, Desler, Costa, Nicolaisen, Diarra, Suazo, Schmidt, Sierro, Casseres, Donnum, Dallinga