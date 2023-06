LIVE – Sinner-Sonego, ottavi di finale Atp Halle 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Sonego, incontro valevole per il derby tutto italiano di ottavi di finale all’ATP 500 di Halle 2023 (erba). Tutti e due hanno esordito con una vittoria in tre parziali. L’altoatesino ha prevalso nei confronti del veterano transalpino Richard Gasquet. Il torinese, invece, è riuscito ad arginare il tennis pesante del lucky loser russo Aslan Karatsev. Sarà il numero nove del ranking mondiale a partire ampiamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Sinner, inoltre, si è portato a casa l’unico scontro diretto andato in scena lo scorso febbraio sul cemento indoor di Montpellier (Francia).

In quell’occasione si trattava di un quarto di finale e Sinner riuscì ad imporsi senza troppi patemi in due set. La sensazione è che Sonego sia in un miglior momento di forma rispetto a Jannik, apparso un po’ scarico nelle ultime settimane di circuito. In palio per il vincitore c’è l’accesso ai quarti di finale, dove l’avversario sarebbe uno tra il kazako Alexander Bublik oppure il padrone di casa Jan-Lennard Struff. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sinner e Sonego pianificati come primo incontro della giornata sulla Owl Arena con inizio fissato non prima delle ore 12.00.

