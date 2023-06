Napoli, imminente la risoluzione con Giuntoli

Si sta per sbloccare la situazione legata a Cristiano Giuntoli: il direttore sportivo del Napoli, artefice insieme a tutta la società della conquista del terzo scudetto, è da tempo un obiettivo della Juventus. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il dirigente risolverà il proprio contratto con il club partenopeo e sarà così libero di accasarsi in una nuova società. Il presidente Aurelio De Laurentiis sembra essersi convinto a lasciare libero il suo direttore sportivo, arrivato in Campania nel 2015. A breve dovrebbe arrivare la comunicazione ufficiale della separazione, riporta sempre la radio ufficiale della società.