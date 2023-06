Fallimento Pordenone: il Tribunale concede due mesi

Il Pordenone Calcio rischia di scomparire dalla scena del calcio professionistico. Infatti, il club friulano dopo essere stato anche in Serie B nelle stagioni precedenti, sta avendo problemi per quanto riguarda le faccende legate all’economia dello stesso club. Il Tribunale di Pordenone ha concesso due mesi per la liquidazione e per rientrare dalla di situazioni di dissesto attuale.

La nota del Tribunale: “Preso atto che risulta pendente domanda per l’apertura della liquidazione giudiziale è stato fissato il termine di 60 giorni ai fini del deposito, a cura della società debitrice, della proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all’articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64-bis, con la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2“. Lo stesso Tribunale ha nominato commissario giudiziale il professionista veneziano Gianluca Vidal.