Sinner-Sonego oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Halle 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Lorenzo Sonego nel derby tutto italiano di ottavi di finale all’ATP 500 di Halle 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in erba della cittadina teutonica. Tutti e due hanno esordito con una vittoria in tre parziali. L’altoatesino ha prevalso nei confronti del veterano transalpino Richard Gasquet. Il torinese, invece, è riuscito ad arginare il tennis pesante del lucky loser russo Aslan Karatsev. Sarà il numero nove del ranking mondiale a partire ampiamente favorito secondo le quote dei bookmakers.

Quest’ultimo, inoltre, si è portato a casa l’unico scontro diretto andato in scena lo scorso febbraio sul cemento indoor di Montpellier (Francia). In quell’occasione si trattava di un quarto di finale e Sinner riuscì ad imporsi senza troppi patemi in due set. La sensazione è che Sonego sia in un miglior momento di forma rispetto a Jannik, apparso un po’ scarico nelle ultime settimane di circuito. In palio per il vincitore c’è l’accesso ai quarti di finale, dove l’avversario sarebbe uno tra il kazako Alexander Bublik oppure il padrone di casa Jan-Lennard Struff.

Sinner e Sonego scenderanno in campo oggi (giovedì 22 giugno). I due giocatori sono pianificati come primo incontro della giornata sulla Owl Arena con inizio fissato non prima delle ore 12.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile pure una live streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di ottavi di finale tra Sinner e Sonego garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.