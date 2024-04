LIVE – Sinner/Sonego-Gille/Vliegen, primo turno Masters 1000 Montecarlo 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner/Sonego-Gille/Vliegen, incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2024 (terra battuta). La coppia risultata decisiva nella conquista dell’ultima Coppa Davis per l’Italia si riunisce nel Principato di Monaco. Omaggiata di una wild card dagli organizzatori, debutterà contro il duo belga Gille/Vliegen, che ha molta esperienza ma sulla carta è inferiore. Non a caso, a scendere in campo con i favori del pronostico saranno Jannik e Lorenzo, determinati a fare bene davanti ad un pubblico composto da tanti italiani arrivati per l’occasione a Montecarlo. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con le due coppie pianificate come quarto incontro di giornata sul Court 2 dalle ore 11.00.

SINNER/SONEGO-GILLE/VLIEGEN