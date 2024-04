Sinner/Sonego-Gille/Vliegen oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2024

Le indicazioni per seguire in diretta la sfida tra Sinner/Sonego e Gille/Vliegen, valevole per il primo turno del tabellone del Masters 1000 di Montecarlo 2024. Omaggiato di una wild card dagli organizzatori, il duo azzurro che ha fatto faville in Coppa Davis esordirà contro la rodata coppia belga, che su terra rossa si esprime molto bene al punto che lo scorso anno ha raggiunto la finale del Roland Garros. A scendere in campo con i favori del pronostico, secondo i bookmakers, saranno Jannik e Lorenzo, che pur avendo giocato soltanto sette partite insieme negli ultimi due anni sono una coppia molto affiatata. Non ci sono precedenti.

SEGUI LA DIRETTA

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Le due coppie scenderanno in campo oggi, lunedì 8 aprile, come 4° match sul Court 2 dalle 11:00 (al termine di Safiullin-Munar). La diretta televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.