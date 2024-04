Masters 1000 Montecarlo 2024: Sinner/Sonego out al primo turno tra i rimpianti

Sconfitta amara per Sinner/Sonego, sconfitti nell’incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2024 dalla coppia belga Gille/Vliegen. Nonostante scendessero in campo con i favori del pronostico, gli azzurri hanno ceduto il passo agli avversari con il punteggio di 6-7 7-5 10-7, gettando alle ortiche un match che a un certo punto sembrava quasi vinto. Jannik e Lorenzo hanno infatti vinto il primo set al tie-break ed erano avanti 4-1 nella seconda frazione. Proprio quando il traguardo s’intravedeva all’orizzonte, però, ecco il crollo improvviso: Gille/Vliegen hanno ribaltato il set, prevalendo per 7-5, per poi al super tie-break.

CRONACA – Primo set in cui l’equilibrio regna sovrano e i turni di servizio delle due coppie sono una pura formalità. Gille e Vliegen perdono quattro punti in battuta, Sinner e Sonego sei: inevitabile il tie-break dopo appena 40 minuti di gioco. Un doppio fallo commesso dalla coppia belga mette in discesa la strada di Jannik e Lorenzo, che salgono in cattedra e, trascinati dal pubblico, s’impongono per 7 punti a 3. Gli azzurri continuano a far bene anche nel secondo set, ottenendo un break sul 3-1 e consolidando grazie a un ottimo turno di servizio di Sinner. Sul 4-1, però, si spegne improvvisamente la luce. La coppia belga flirta con la sconfitta (trovandosi a due punti dal doppio break), ma non molla e inanella un parziale di 6 giochi a 1. Sonego perde due volte il servizio, mentre Gille e Vliegen sfoggiano i meccanismi di una rodata coppia di doppio per ribaltare il set e prevalere con lo score di 7-5. In salita fin da subito invece il super tie-break, in cui i due azzurri vanno sotto 1-5 e, pur restando in scia degli avversari, non riescono mai ad agganciarli per ristabilire la parità. Gille e Vliegen completano dunque l’opera e trionfano per 10-7.