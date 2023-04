LIVE – Sinner-Musetti, quarti di finale Atp Barcellona 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Musetti, incontro valevole per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona 2023 (terra battuta). I due si incontrano nuovamente ad una settimana di distanza da Montecarlo (erano sempre quarti di finale), dove l’altoatesino ha lasciato soltanto quattro giochi al connazionale. Entrambi arrivano da due vittorie in tre set agli ottavi di finale. Sinner ha sconfitto il giapponese Nishioka mentre Musetti ha messo fine al cammino del britannico di origini sudafricane Norrie. Il numero otto del ranking mondiale, anche in virtù degli scontri diretti (2-0 in proprio favore a livello di circuito maggiore), partirà ampiamente favorito secondo le quote dei bookmakers.

Musetti, tuttavia, sta esprimendo un ottimo tennis nella città catalana e potrà provare a mettere i bastoni tra le ruote a Sinner. In palio per il vincitore c’è una semifinale decisamente difficile ma intrigante contro uno tra l’australiano Alex De Minaur oppure il greco Stefanos Tsitsipas. La posta è importante sia per entrambi, soprattutto per accumulare morale in vista dei prossimi delicati appuntamenti sul rosso. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sinner e Musetti pianificati come primo incontro della giornata sulla Pista Rafa Nadal con inizio fissato non prima delle ore 12.00.

