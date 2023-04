Sinner-Musetti oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Barcellona 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Lorenzo Musetti nei quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona 2023 (Spagna), torneo di scena sui campi in terra battuta della città catalana. I due si incontrano nuovamente ad una settimana di distanza da Montecarlo (erano sempre quarti di finale), dove l’altoatesino ha lasciato soltanto quattro giochi al connazionale. Entrambi arrivano da due vittorie in tre set agli ottavi di finale. Sinner ha sconfitto il giapponese Nishioka mentre Musetti ha messo fine al cammino del britannico di origini sudafricane Norrie.

Il numero otto del ranking mondiale, anche in virtù degli scontri diretti (2-0 in proprio favore a livello di circuito maggiore), partirà ampiamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Musetti, tuttavia, sta esprimendo un ottimo tennis nella città catalana e potrà provare a mettere i bastoni tra le ruote a Sinner. In palio per il vincitore c’è una semifinale decisamente difficile ma intrigante contro uno tra l’australiano Alex De Minaur oppure il greco Stefanos Tsitsipas. La posta è importante sia per Sinner sia per Musetti, soprattutto per accumulare morale in vista dei prossimi delicati appuntamenti sul rosso.

Sinner e Musetti scenderanno in campo oggi (venerdì 21 aprile). I due giocatori sono pianificati come primo incontro della giornata sulla Pista Rafa Nadal con inizio fissato non prima delle ore 12.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il derby azzurro di quarti di finale tra Sinner e Musetti garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.