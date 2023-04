Atp Barcellona 2023, niente derby italiano: forfait Sinner, Musetti in semifinale

Non si disputerà il derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, valevole per i quarti di finale dell’Atp 500 di Barcellona 2023. La notizia era nell’aria, viste le condizioni del classe 2001 negli ultimi giorni, ma ora è arrivata l’ufficialità. A meno di un’ora dal match, Sinner ha infatti annunciato il ritiro. Ufficialmente si parla di “problema fisico“, ma è probabile che la vera ragione sia un misto tra stanchezza (viste le fatiche di inizio stagione e delle ultime settimane) e allergia (problema che lo aveva pesantemente condizionato negli scorsi giorni). Sorride dunque Lorenzo Musetti, dispiaciuto per non potersi prendere la rivincita dopo la sconfitta di Monte-Carlo ma contento di essere in semifinale nel prestigioso torneo catalano. Al prossimo turno, Musetti sfiderà il vincente del match Tsitsipas-De Minaur.