Tokyo 2020, scandalo corruzione: giudicato colpevole il fondatore di Aoki Holdings

È stato dichiarato colpevole il fondatore di Aoki Holdings, produttore di abiti economici per uomini d’affari, al centro di uno scandalo di corruzione ai Giochi di Tokyo 2020. L’uomo ha infatti consegnato 28 milioni di yen (209.000 dollari) in tangenti a un funzionario del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo per essere scelto come sponsor e fornitore dell’abbigliamento per la squadra giapponese. Nonostante il verdetto emesso dal tribunale distrettuale della capitale giapponese, l’imputato eviterà il carcere. Tale scandalo ha inoltre profondamente compromesso le possibilità della città di Sapporo di essere scelta per ospitare le Olimpiadi invernali del 2030.