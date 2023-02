LIVE – Sinner-Medvedev, finale Atp Rotterdam 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Medvedev, incontro valevole per l’ultimo atto del torneo ATP 500 di Rotterdam 2023 (cemento indoor). Va in scena il quinto capitolo della rivalità tra l’altoatesino ed il russo. Quest’ultimo si trova in netto vantaggio negli scontri diretti per 4-0 (8-2 il bilancio dei set). Entrambi sono sembrati in ottima forma sul veloce olandese. Sinner, tra gli altri, ha fatto fuori il numero tre del mondo Stefanos Tsitsipas e l’ex campione Slam svizzero Stan Wawrinka. Il sovietico, invece, si è preso il lusso di sbarrare la strada al canadese Felix Auger-Aliassime, vincitore della manifestazione nell’edizione passata.

Sarà Sinner, visto anche il computo dei precedenti, a partire con gli sfavori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. L’italiano, tuttavia, su questa superficie ha ampiamente dimostrato di potersela giocare anche con i migliori e non partirà certamente battuto in partenza contro il forte avversario. In palio per lui c’è l’ottavo titolo della carriera su nove finali disputate, il quinto ottenuto sul veloce indoor ed il secondo consecutivo dopo il trionfo di Montpellier appena sette giorni fa. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 15:30, con Sinner e Medvedev pianificati come secondo incontro di giornata sul Centre Court.

COME SEGUIRE IN TV SINNER-MEDVEDEV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

SINNER-MEDVEDEV (finale ATP 500 Rotterdam 2023)