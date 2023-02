Sinner-Medvedev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Rotterdam 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Daniil Medvedev nell’ultimo atto del torneo ATP 500 di Rotterdam 2023 (cemento indoor). Va in scena il quinto capitolo della rivalità tra l’altoatesino ed il russo. Quest’ultimo si trova in netto vantaggio negli scontri diretti per 4-0 (8-2 il bilancio dei set). Entrambi sono sembrati in ottima forma sul veloce olandese. L’azzurro, tra gli altri, ha fatto fuori il numero tre del mondo Stefanos Tsitsipas e l’ex campione Slam svizzero Stan Wawrinka. Il sovietico, invece, si è preso il lusso di sbarrare la strada al canadese Felix Auger-Aliassime, vincitore della manifestazione nell’edizione passata.

Sarà Sinner, visto anche il computo dei precedenti, a partire con gli sfavori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. L’italiano, tuttavia, su questa superficie ha ampiamente dimostrato di potersela giocare anche con i migliori e non partirà certamente battuto in partenza contro il forte avversario. In palio per lui c’è l’ottavo titolo della carriera su nove finali disputate, il quinto ottenuto sul veloce indoor ed il secondo consecutivo dopo il trionfo di Montpellier appena sette giorni fa.

Sinner e Medvedev scenderanno in campo oggi (domenica 19 febbraio). I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 15:30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e a Sky Sport, che segue la kermesse olandese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finalissima tra Sinner e Medvedev garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.