Arnold Clark Cup 2023, l’Italia femminile ci crede ma non basta: l’Inghilterra vince 2-1

“Daremo tutto”, aveva assicurato Milena Bertolini. Non è bastato. L’Inghilterra ha battuto l’Italia 2-1 nella seconda giornata dell’Arnold Clark Cup davanti ai circa 30mila spettatori che hanno riempito le tribune della Coventry Arena. Più forti fisicamente e con più qualità le inglesi che sbloccano il risultato al 33′ grazie alla rete di Daly su assist di Robinson. Eppure le azzurre erano partite bene, andando anche vicino al gol con un destro sul primo palo di Giacinti: Roebuck è attenta e devia in angolo. Nella ripresa arriva il pari. Al 62′ Cantore sfrutta un cross di Bonansea per depositare la palla in rete. Ma al 71′ il secondo sigillo di Daly gela l’Italia. Mercoledì è in programma il terzo appuntamento contro la Corea del Sud.