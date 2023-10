LIVE – Sinner-Medvedev, finale Atp Pechino 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Medvedev, incontro valevole per la finale del torneo ATP 500 di Pechino 2023 (cemento outdoor). L’altoatesino è reduce dalla straordinaria vittoria in semifinale sullo spagnolo Carlos Alcaraz. Questo successo gli ha garantito il raggiungimento della posizione numero quattro del ranking mondiale, una vetta toccata in precedenza soltanto da Adriano Panatta nella storia del tennis azzurro. Tra Sinner e il nono titolo della carriera (il terzo stagionale) sul circuito maggiore c’è la sua bestia nera. Il russo, infatti, si trova avanti addirittura per 6-0 negli scontri diretti.

Quest’anno ha già battuto Jannik in due finali. Ci è riuscito a febbraio sul veloce indoor di Rotterdam per poi replicare ad inizio aprile sul cemento outdoor del Masters 1000 di Miami. Sarà proprio Medvedev, che nel penultimo atto ha annientato il tedesco Alexander Zverev, a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. A Sinner servirà la partita perfetta per alzare al cielo il titolo che, oltre ad aggiornare i suoi numeri, gli farebbe mettere una seria ipoteca sulla partecipazione alle ATP Finals di Torino. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sinner e Medvedev pianificati come quarto e ultimo incontro della giornata sul Diamond Court con inizio fissato non prima delle ore 13.30 italiane (le 19.30 locali).

COME SEGUIRE SINNER-MEDVEDEV IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

SINNER-MEDVEDEV (finale ATP 500 Pechino 2023)