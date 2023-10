Ciclismo, Cavendish ci ripensa: ha rinnovato con l’Astana

Mark Cavendish ci ripensa e continuerà a correre anche l’anno prossimo. Il velocista britannico vuole fare un altro tentativo per diventare il detentore del record assoluto per il maggior numero di vittorie di tappa in carriera al Tour de France. Il 38enne sprinter dell’Isola di Man ha eguagliato il record di Eddy Merckx di 34 vittorie di tappa durante il Tour 2021, ed è arrivato vicino a siglare il nuovo record nella settima tappa dell’edizione 2023.

Dopo aver annunciato il suo ritiro all’inizio di quest’anno, Cavendish ha fatto marcia indietro mercoledì e ha affermato che gareggerà con la squadra dell’Astana Qazaqstan per un’altra stagione e che correrà il Tour de France. “Non vedevo l’ora di non dovermi alzare e allenarmi con qualsiasi condizione meteorologica, di non essere lontano da casa e di passare del tempo con i bambini“, ha detto mercoledì il 38enne Cavendish, “Ma alla fine, mi sarebbe mancato correre. Adoro correre. Ritirarmi per una caduta al Tour de France, ovviamente, non era la conclusione che speravo“.