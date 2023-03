LIVE – Sinner-Gasquet, secondo turno Masters 1000 Indian Wells 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Gasquet, incontro valido per il secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2023 (cemento outdoor). Esordio in California per la testa di serie numero undici, che ha potuto beneficiare di un bye al primo turno. Non ci sono precedenti contro il veterano francese, che partirà nettamente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Quest’ultimo è reduce dal successo in tre set sul croato Borna Gojo. Servirà una piccola impresa al transalpino per contrastare la pesantezza di palla di Sinner, apparso in grande spolvero nelle ultime settimane sul circuito internazionale. In un eventuale terzo turno l’altoatesino potrebbe affrontare Lorenzo Musetti in un derby tutto italiano. Il carrarino, tuttavia, non avrà un impegno semplice contro l’altro francese Adrian Mannarino. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 20:00 italiane, con Sinner e Gasquet programmati come incontro d’apertura sullo Stadium 3.

COME SEGUIRE IN TV SINNER-GASQUET

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

SINNER-GASQUET (secondo turno Masters 1000 Indian Wells 2023)