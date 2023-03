Masters 1000 Indian Wells 2023: Sinner avanza al terzo turno, tutto facile con Gasquet

Jannik Sinner avanza al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2023. Sul cemento californiano, l’azzurro, all’esordio dopo il bye al primo turno, non deve soffrire più di tanto per avere la meglio dell’esperto francese Richard Gasquet. Nel primo set, che si chiude 6-3, l’altoatesino parte a sorpresa subendo il break, poi però cresce alla distanza e imperversa. Secondo set invece senza palle break e dunque si va come epilogo unico possibile al tie-break, dove però Sinner domina e passa 7-2 per il 7-6 con cui si chiude set e match dopo un’ora e mezza abbondante di gioco. Al terzo turno Sinner attende ora il vincente del match, ancora una volta Italia-Francia, tra Lorenzo Musetti e Adrien Mannarino, nella speranza che si possa concretizzare uno strepitoso derby.

Nel primo set avvio da diesel per Sinner, visto che nelle primissime fasi fatica a mettersi in moto. Gasquet è aggressivo e più mobile del solito e apre subito da 30-0 a 30-40, andando poi a strappare clamorosamente il servizio al pronti-via all’azzurro. Il francese conferma al servizio il break di vantaggio, ma l’altoatesino si scuote subito e dopo aver conservato la battuta trova anche il controbreak. 2-2 e Sinner non si ferma qui: ancora un break con esuberanza, mentre Gasquet pian piano si spegne alla distanza: il vantaggio di un break è sufficiente per chiudere sul 6-3. Discorso diverso nel secondo set, dove di fatto entrambi servono molto bene e non lasciano mai chance importanti in risposta, tant’é che non vi è alcuna palla break in tutto il parziale. Si arriva al tie-break inevitabile e Sinner fa la differenza: lo chiude 7-2 facendo leva sulla freschezza atletica nei confronti del più stagionato rivale e approda al terzo turno.