Sinner-Gasquet stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Richard Gasquet nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2023 (cemento outdoor). Esordio in California per la testa di serie numero undici, che ha potuto beneficiare di un bye al primo turno. Non ci sono precedenti contro il veterano francese, che partirà nettamente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Quest’ultimo è reduce dal successo in tre set sul croato Borna Gojo. Servirà una piccola impresa al transalpino per contrastare la pesantezza di palla di Sinner, apparso in grande spolvero nelle ultime settimane sul circuito internazionale. In un eventuale terzo turno l’altoatesino potrebbe affrontare Lorenzo Musetti in un derby tutto italiano. Il carrarino, tuttavia, non avrà un impegno semplice contro l’altro francese Adrian Mannarino.

Sinner e Gasquet scenderanno in campo stasera (sabato 11 marzo). I due giocatori sono pianificati come primo match di giornata sullo Stadium 3 con inizio fissato non prima delle ore 20:00 italiane (le 11:00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la partita di secondo turno tra Sinner e Gasquet garantendo ai propri lettori una diretta testuale e fornendo news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine dell’incontro.