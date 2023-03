Manchester City, Guardiola: “Per il titolo ci siamo, vogliamo fare bene in tutte le competizioni”

L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di misura contro il Crystal Palace nel 27° turno di Premier League 2022/2023: “Oggi non era facile visto che loro difendevano con sei uomini in area, perciò serviva pazienza. Ogni volta che veniamo qui fatichiamo, soprattutto a fare gol. Nel complesso la prestazione mi è piaciuta, abbiamo attaccato fin dall’inizio ma ci è mancato il contropiede. Per fortuna siamo comunque riusciti a vincerla“. Il tecnico catalano ha poi aggiunto: “Speriamo di fare bene anche nelle altre competizioni, già a partire da martedì. Per il titolo ci siamo, anche se l’Arsenal sta facendo una corsa incredibile“.