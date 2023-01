LIVE – Sinner-Fucsovics 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0, terzo turno Australian Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Fucsovics, incontro valido per il terzo turno degli Australian Open 2023. Non rievoca bei ricordi l’ungherese che, a cavallo tra 2020 e 2021, ha dato all’altoatesino due grandi dispiaceri a livello Slam battendolo prima al secondo turno di Melbourne e poi all’esordio di Wimbledon. Nel mezzo anche una bella vittoria dell’azzurro sul veloce indoor di Sofia. Le quote dei bookmakers danno ampiamente favorito proprio Sinner. Quest’ultimo nelle sue prime due uscite ha lasciato le briciole rispettivamente al britannico Kyle Edmund ed all’argentino Tomas Martin Etcheverry. Fucsovics ha faticato sicuramente di più rispetto all’italiano.

All’esordio ha battuto in cinque set l’argentino Federico Coria mentre al secondo turno ha estromesso in quattro il sudafricano Lloyd Harris, giustiziere di Lorenzo Musetti. Per Sinner l’obiettivo è raggiungere per il secondo anno di fila la seconda settimana dello Slam australiano. In un ipotetico ottavo di finale troverebbe uno tra il greco Stefanos Tsitsipas, numero quattro del mondo, oppure l’olandese Tallon Griekspoor, recente trionfatore a Pune (India). Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 01:00 italiane (le 11:00 locali). Sinner e Fucsovics, infatti, sono pianificati come primo match di giornata sulla Margaret Court Arena.

SINNER-FUCSOVICS 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0

Game, set and match Sinner! 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0, l’azzurro è agli ottavi di finale degli Australian Open.

QUINTO SET – 5-0 adesso, e Jannik Sinner servirà per il match dopo il cambio di campo.

QUINTO SET – Ancora un break per Sinner, che ha vinto gli ultimi nove game di questo incontro: 3-0 nel set decisivo.

QUINTO SET – Sinner conferma il break di vantaggio e vola sul 2-0.

QUINTO SET – Break Sinner! Che partenza del nostro portacolori, settimo gioco di fila: 1-0.

Set Sinner! 6-2: dopo 3 ore e 6 minuti, eccoci alle soglie di un quinto set.

QUARTO SET – Break Sinner! Jannik è on fire adesso: servirà per il set avanti 5-2.

QUARTO SET – Sinner conquista un quarto game di fila, ora conduce per 4 game a 2.

QUARTO SET – Break Sinner! Veemente reazione di Jannik, che adesso è avanti 3-2 e servizio.

QUARTO SET – 2-2, Sinner tiene il servizio e livella lo score.

QUARTO SET – Break Sinner! L’italiano torna in corsa nel parziale: ora è sotto 1-2 ma senza il break di svantaggio.

QUARTO SET – Break Fucsovics: l’ungherese parte nettamente meglio in questo set, si avvicina alla vittoria: 2-0.

QUARTO SET – Fucsovics tiene la battuta in apertura: 1-0.

Set Sinner! 6-1 per l’azzurro, ma Jannik è sotto 2 set a 1.

TERZO SET – Il divario adesso è grande: Sinner conferma anche il secondo break e vola 5-0.

TERZO SET – Break Sinner! Jannik è salito di livello, strappa ancora la battuta all’ungherese: 4-0.

TERZO SET – Ancora una palla break concessa da Sinner, ma il punteggio ora recita 3-0.

TERZO SET – Break Sinner! L’azzurro si porta in vantaggio nella terza frazione: 2-0.

TERZO SET – Sinner è costretto a fronteggiare un’ennesima palla break, ma vince il primo game: 1-0.

Set Fucsovics: 6-4 6-4 in suo favore dopo 1 ora e 34 minuti.

SECONDO SET – Arriva un po’ inaspettatamente un break for Fucsovics: 5-4 per lui, sevirà per il set.

SECONDO SET – L’azzurro dà continuità al suo buon momento: 4-3.

SECONDO SET – Break Sinner! Arriva il controbreak dell’azzurro, che alza il livello e strappa il servizio al suo rivale: 3-3.

SECONDO SET – Sinner recupera una situazione di 0-30 e resta in scia: 2-3.

SECONDO SET – Fucsovics tiene il servizio senza patemi e sale 3-1.

SECONDO SET – Break Fucsovics: l’ungherese è ora avanti di un set e un break.

SECONDO SET – Fucsovics rimonta dallo 0-30 e impatta sull’1-1.

SECONDO SET – Sinner gioca un ottimo primo game e sale 1-0.

Set Fucsovics: 6-4 dopo 51 minuti.

PRIMO SET – Kokkinakis è avanti 5-4 e, dopo il cambio campo, potrà servire per il set.

PRIMO SET – Sinner tiene il servizio agevolmente e resta aggrappato al punteggio: 3-4.

PRIMO SET – Ancora un break per Fucsovics: l’ungherese è avanti 3-2.

PRIMO SET – Sinner tiene la battuta ai vantaggi: 2-1.

PRIMO SET – Controbreak Sinner! L’azzurro torna subito in corsa nel primo set: 1-1.

PRIMO SET – Break Fucsovics: il match si apre con l’ungherese avanti nello score, 1-0.

PRIMO SET – Si parte! Sinner è il proprio a servire.

01:00 – Buonanotte a tutti e benvenuti alla diretta scritta dell’incontro tra Jannik Sinner e Marton Fucsovics, incontro valido per il terzo turno degli Australian Open: restate collegati per aggiornamenti in diretta.