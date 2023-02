LIVE – Sinner-Fucsovics, secondo turno Atp Montpellier 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Fucsovics, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 250 di Montpellier 2023 (cemento indoor). L’altoatesino, testa di serie numero due della manifestazione, ha beneficiato di un bye all’esordio. L’ungherese, invece, è reduce dalla faticosa vittoria sul qualificato francese Geoffrey Blancaneaux, sconfitto solamente al terzo e decisivo set. I precedenti tra l’azzurro ed il magiaro sono in perfetta parità (2-2). Sinner si è aggiudicato l’ultimo. I due, infatti, si sono incontrati da pochissimo. Era il terzo turno degli Australian Open. Fucsovics vinse i primi due parziali salvo poi terminare la benzina e perdere rovinosamente i successivi tre.

Sinner dovrà stare particolarmente in guardia contro un giocatore che in passato ha dimostrato in più occasioni di poter essere molto fastidioso per il suo tennis. Nel mirino per il giovane italiano c’è la prima vittoria in carriera a Montpellier. Ha partecipato al torneo nel 2020 e nel 2021 ma in entrambe le occasioni perse al primo turno, prima in due set contro lo svedese Mikael Ymer e poi in tre contro lo sloveno Aljaz Bedene. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 19:00. Sinner e Fucsovics, infatti, sono pianificati come quarto e penultimo match di giornata sul Court Patrice Dominguez.

17:10 – Marton Fucsovics ha comunicato il proprio forfait a causa di un problema al piede: Jannik Sinner è ai quarti di finale nell’ATP 250 di Montpellier.