ATP Montpellier 2023, Sinner ai quarti senza giocare: forfait di Fucsovics

Non ci sarà la sfida tra Jannik Sinner e Marton Fucsovics, partita programmata per stasera alle 19. L’ungherese, infatti, ha comunicato il proprio forfait a causa di un problema al piede poche ore prima del match. Ciò significa che l’azzurro non dovrà neanche scendere in campo per staccare il suo pass per i quarti di finale: il numero 2 del seeding, tra i migliori 8 dell’ATP 250 di Montpellier, se la vedrà contro il vincente dell’incontro tra Lorenzo Sonego e Filip Krajinovic.