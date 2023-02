Fia, ben Sulayem rinuncia a controllo operazioni in F1: Tombazis nuovo riferimento

Mohammed ben Sulayem, presidente della Fia, ha concesso il controllo delle operazioni quotidiane della Formula Uno. La decisione è arrivata dopo settimane controverse al timone del motorsport mondiale, tra cui la minaccia di un’azione legale da parte della Formula 1 e l’esposizione di storiche osservazioni sessiste sul suo sito web personale.

La mossa di Ben Sulayem, secondo quanto dichiarato dalla Fia, è in cantiere da tempo e segue una ristrutturazione dell’organizzazione dopo che ha assunto la presidenza da Jean Todt nel dicembre 2021. Sulayem è stato al centro della scena in F1 la scorsa stagione, sedendo con i piloti prima delle gare e distribuendo trofei in numerosi Gran Premi. Più recentemente, ha affrontato sui social l’argomento spinoso dei nuovi team in F1.

In un estratto della lettera di Ben Sulayem, pubblicata dal quotidiano Daily Mail, l’ex pilota di rally ha scritto: “Il mio obiettivo dichiarato era quello di essere un presidente non esecutivo attraverso il reclutamento di un team di manager professionisti, che ora ha stato in gran parte completato. Pertanto, andando avanti, il contatto quotidiano per tutte le questioni relative alla F1 sarà con Nikolas (Tombazis, direttore delle corse delle monoposto della Fia) e il suo team, mentre io mi concentrerò su questioni strategiche con il mio gruppo dirigente”.

Il mese scorso, Ben Sulayem è stato citato in una versione archiviata del suo vecchio sito web dicendo che “non gli piacciono le donne che pensano di essere più intelligenti degli uomini”. La Fia ha affermato che le osservazioni sessiste non riflettono le sue convinzioni. È stato anche accusato di interferenza “inaccettabile” da parte della F1 in risposta a una serie di tweet in cui ha affermato che una valutazione di 16,2 miliardi di sterline del circus era “gonfiata”. A Ben Sulayem è stato detto che la Fia potrebbe essere “responsabile” per aver danneggiato il valore dei proprietari della F1, Liberty Media. Resta inteso che le polemiche di alto profilo hanno causato rabbia tra un certo numero di capi squadra e autorità sportive nazionali.