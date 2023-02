Sinner-Fucsovics in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Montpellier 2023

Jannik Sinner affronterà Marton Fucsovics negli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Montpellier 2023, in programma dal 6 al 12 febbraio in Francia. Il numero uno d’Italia dopo il quarto turno raggiunto agli Australian Open e le successive due settimane di pausa, è pronto per un mese da protagonista sui campi indoor europei. La prima tappa è appunto a Montpellier, dove è la seconda testa di serie del tabellone e il suo avversario all’esordio sarà l’ungherese già incrociato poche settimane fa a Melbourne. In quel caso Jannik dovette sudare cinque set per avere la meglio, recuperando anche uno svantaggio di due set. In generale è un cliente che dà fastidio all’azzurro, con il quale i precedenti segnano un bilancio di 2-2.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Fucsovics scenderanno in campo mercoledì 8 febbraio alle ore 19:00. La diretta televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go e NOW TV. Anche Sportface.it monitorerà il match d’esordio di Sinner, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale e news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.