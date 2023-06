LIVE – Rune-Ruud, quarti di finale Roland Garros 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Rune-Ruud, incontro valevole per i quarti di finale del Roland Garros 2023 (terra battuta). Il giovane danese è reduce dalla folle battaglia di quattro ore vinta al tie-break del quinto set contro l’argentino Francisco Cerundolo. Il norvegese, invece, ha prevalso in tre set abbastanza tirati contro il bombardiere cileno Nicolas Jarry. Nella capitale francese andrà in scena il sesto capitolo della rivalità tra questi due giocatori. Questi hanno incrociato la racchetta sempre sul rosso. A condurre il bilancio degli scontri diretti (4-1) è il finalista in carica del torneo, sempre stato una sorta di bestia nera per Rune.

Quest’ultimo, tuttavia, si è aggiudicato l’ultimo, quello andato in scena di recente al Foro Italico di Roma a livello di semifinale. Anche in questo caso si preannuncia battaglia, con il norvegese dato leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. In palio per il vincitore la semifinale contro uno tra il tedesco Alexander Zverev oppure il sorprendente argentino Tomas Martin Etcheverry. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Rune e Ruud pianificati come quarto e ultimo incontro di giornata sul Court Philippe-Chatrier con inizio fissato non prima delle ore 20.15.

