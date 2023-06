Pagelle Fiorentina-West Ham 1-2, voti e tabellino finale Conference League 2022/2023

Le pagelle di Fiorentina-West Ham 1-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino della finale di Conference League 2022/2023. Eden Arena di Praga che ospita questo atto conclusivo per la terza coppa Uefa per importanza e i viola la rimettono in piedi dopo aver subito gol su rigore da Benrahma, riuscendo a pareggiare con Bonaventura, ma al 90′ arriva la beffa firmata Bowen. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 6; Dodo 6, Milenkovic 5.5, Ranieri 6.5 (39’st Igor 5.5), Biraghi 5; Bonaventura 7, Amrabat 6, Mandragora 5.5 (47’st Barak sv); Nico Gonzalez 6.5, Jovic 6 (1’st Cabral 6), Kouamé 5.5 (16’st Saponara 5.5). In panchina: Cerofolini, Ikoné, Terzic, Venuti, Martinez, Duncan, Bianco, Brekalo. Allenatore: Italiano 5.5.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola 6; Coufal 6, Zouma 6 (16’st Kehrer 6), Aguerd 6.5, Emerson 6.5; Soucek 5.5, Rice 6; Bowen 7.5, Paquetá 7, Benrahma 7 (31’st Fornals sv); Antonio 5.5 (49’st Ogbonna sv). In panchina: Fabianski, Cresswell, Jonhson, Lanzini, Downes, Cornet, Ings, Potts, Mubama. Allenatore: Moyes 6.

ARBITRO: Del Cerro Grande (Spagna) 5.5.

RETI: 17’st Benrahma (rig), 22’st Bonaventura, 45’st Bowen.

NOTE: cielo nuvoloso, campo in buone condizioni. Ammoniti: Benrahma, Aguerd, Mandragora, Duncan (dalla panchina), Milenkovic, Amrabat, Bowen. Angoli: 4-3 per il West Ham. Recupero: 4′ +2′ pt, 5′ +3′ st.