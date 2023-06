Roland Garros 2023: Ruud batte uno stanco Rune e vola in semifinale

Ruud batte Rune in quattro set nell’ultimo quarto di finale del Roland Garros 2023. Partita solida del norvegese che batte 6-1 6-2 3-6 6-3 il danese sfruttando un primo e un secondo set dove il classe 2003 non è praticamente sceso in campo. Partita pari nel terzo e nel quarto set ma Rune ha pagato i primi due set disastrosi. Terza semifinale Slam per Ruud, seconda in fila a Parigi, che ora affronterà Zverev che ha battuto in quattro set Etcheverry. Manca la sua prima semifinale in un Major Rune, che proverà a raggiungere questo obiettivo personale nella stagione su erba. Il quadro delle semifinali è completo con Alcaraz e Djokovic che si sfideranno in una sorta di finale anticipata da una parte e Ruud e Zverev dall’altra.

Nel primo set Rune sceglie di servire. La scelta è giusta con il danese che si procura due palle break in apertura ma commette tre errori consecutivi di dritto permettendo a Ruud di salvarsi ai vantaggi e tenere la battuta salendo 1-0. Nel game successivo Rune commette due doppi falli e due errori di dritto regalando il break al norvegese, che allunga subito sul 2-0. Ruud conferma il break e sale 3-0. Ancora difficoltà al servizio per il danese, che concede altre tre palle break andando sotto 0-40. Il classe 2003 è bravo però a risalire fino ai vantaggi e a muovere il punteggio restando in scia sull’1-3. Rune sembra trovare continuità ma, con due doppi falli e un errore di dritto, regala un altro break a Ruud che sale 5-1 e chiude un primo set dominato con il punteggio di 6-1.

In apertura di secondo set Rune risale da 0-30 e porta il game ai vantaggi dove il danese sbaglia un facile smash regalando il break a Ruud. Il norvegese conferma il break a 0 e sale 2-0. Rune non sente la palla e perde un’altra volta il servizio sul 3-1 mandando Ruud a servire sul 4-1. Match a senso unico con Ruud che chiude il set con il punteggio di 6-2.

Nel terzo set Rune salva palla break in apertura e va in vantaggio per la prima volta nel match sull’1-0. Il danese si procura due palle break ma Ruud riesce a portare il game ai vantaggi dove però è Rune ad avere la meglio salendo 2-0 e servizio. Prende fiducia il danese, che conferma il break e sale 3-0. Si procede senza concedere palle break fino al 5-3. Rune va servire per il set e si trova sotto 0-30 ma risale da campione chiudendo il terzo set con il punteggio di 6-4.

Quarto set in cui le prime occasioni arrivano sul 2-1 e servizio Rune con il danese che concede tre palle break in un game da 2 prime su 12 servizi. Ruud dopo due gravi errori in risposta riesce a togliere la battuta all’avversario salendo 3-1 e servizio. Ruud al termine di un game combattutissimo, risalendo da 15-40, conferma il break e va 4-1. Ruud va a servire per il match sul 5-3 e non trema chiudendo 6-3.