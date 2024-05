Euro 2024, ufficiale: rose nazionali ampliate a 26 giocatori, ma non sarà obbligatorio

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale: per Euro 2024 ciascuna delle 24 nazionali al via potranno convocare fino a un massimo di 26 giocatori – e non 23 come accaduto fino al 2016. Proprio come nell’edizione del 2021, dunque, le rose saranno ampliate: in quel caso alla base vi fu l’emergenza Covid e il numero di giocatori era obbligatorio, mentre quest’anno in Germania la scelta sarà opzionale, come riferisce una fonte interna al Comitato esecutivo dell’Uefa che ha parlato con l’agenzia AFP. Tutti e 15 i giocatori non schierati come titolari, peraltro, potranno andare in panchina, senza dover ricorrere alla tribuna. Come detto, la convocazione di 26 giocatori non sarà obbligatoria: il numero minimo resta a 23, e ciascun ct potrà decidere se chiamare 23, 25, 25 o 26 giocatori per la rassegna continentale, le cui liste definitive saranno diramate entro il 7 giugno.