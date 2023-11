LIVE – Rublev-De Minaur, quarti di finale Masters 1000 Parigi-Bercy 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Rublev-De Minaur, incontro valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023 (cemento indoor). Nelle prime due uscite, infatti, ha lasciato le briciole rispettivamente al qualificato giapponese Yoshihito Nishioka e all’olandese Botic Van De Zandschulp. L’australiano, invece, ha sconfitto in tre set prima lo scozzese Andy Murray e poi il lucky loser serbo Dusan Lajovic. Successivamente è stato anche fortunato, in quanto agli ottavi ha potuto usufruire del forfait dell’azzurro Jannik Sinner. Secondo le quote dei bookmakers sarà Rublev a partire con i favori del pronostico.

Quest’ultimo, infatti, sta giocando molto bene nelle ultime settimane ed è reduce dalla bella semifinale conquistata a Vienna la settimana scorsa. Il bilancio degli scontri diretti, tuttavia, premia il giocatore aussie, che si trova in vantaggio addirittura per 3-1. Per il vincitore c’è in palio un penultimo atto in ogni caso particolarmente complicato contro uno tra il serbo Novak Djokovic, prima forza del seeding, oppure il danese Holger Rune. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Rublev e De Minaur pianificati sul Court Central come quarto ed ultimo incontro della giornata. L’inizio è fissato non prima delle ore 20.30.

