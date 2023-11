Lazio, Provedel: “Inconcepibile subire un gol del genere”

“Siamo partiti bene, l’approccio è stato giusto e non gli abbiamo concesso nulla. L’unico tiro che hanno fatto è stato il gol. Il primo tempo è stato positivo ma per la squadra che vogliamo diventare è inconcepibile subire una rete del genere. Dobbiamo pensare a questo perché il resto non è tutto da buttare“. Lo ha detto il portiere della Lazio Ivan Provedel dopo la sconfitta contro il Bologna. “Quando crei la devi sbloccare, potevamo essere più cinici. Eravamo a casa di una squadra forte e in salute – ha spiegato l’estremo difensore ai microfoni di Sky Sport – non puoi fare 90 minuti di supremazia, deve concretizzare le occasioni. Ora arriva il Feyenoord in Champions, il calendario morbido al giorno d’oggi non esiste. Ogni partita è fondamentale, vogliamo giocare la Champions anche l’anno prossimo. Dovremo fare il nostro meglio, il riscatto lo daranno i risultati ma come spirito siamo in crescita“, ha concluso Provedel.