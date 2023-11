Masters 1000 Parigi-Bercy 2023: Rublev supera De Minaur e vola in semifinale contro Djokovic

Rublev batte De Minaur nei quarti di finale del Master 1000 parigino. Una partita in ritardo di due ore e durata altrettante, non delude gli amanti del tennis. Il primo set è vinto dall’australiano per 4-6 e Rublev sembra essere alle strette, ma nel secondo parziale cambia tutto e il russo ha la meglio per 6-3. Si decide tutto nel terzo set, monopolizzato da un Rublev, che in ottima forma vince 6-1. Il russo ora vola in semifinale, per sfidare Novak Djokovic.

CRONACA – Rublev e De Minaur scendono in campo con quasi due ore di ritardo, pronti per giocare l’ultima partita dei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. La prima parte del match si gioca sui game di servizio, con il primo break che arriverà solo nelle ultime battute. Il russo si dimostra comunque in difficoltà, con il gioco dell’avversario – scattante e capace di coglierlo in contropiede – che lo innervosisce. La partita si sblocca sul 4-4, quando il tennista australiano trova il primo game dell’incontro e conquista il 4-5. Successivamente, De Minaur riesce a portarsi a casa il primo set in 4-6, dopo circa quaranta minuti di gioco.

Nel secondo set, la musica cambia e i due attori protagonisti di questo spettacolo ci regalano un alto numero di palle break, quasi inesistenti nel primo parziale di gioco. Rublev serve, conquistano un iniziale e sudato 1-0, che diventa 1-1 quando l’australiano batte. Il primo game arriva sul 2-1, quando Rublev riesce ad avere la meglio e trova il 3-1. De Minaur non aspetta a rispondere e conquista il controbreak che vale il 3-2. Infine, il russo mette il punto a questa serie di break con il 4-2. Il set si conclude a suon di game di servizio e sul finale, la spunta Rublev per 6-3, che porta avanti il match per un altro set.

Il terzo e conclusivo set della partita è amministrato da Rublev. Il russo sale in cattedra, sbaglia poco e dà il massimo. L’australiano non inizia il set nel migliore dei modi, subendo un break nel primo game di servizio e poi faticando a riprendersi. Rublev trova un secondo break sulla palla del 3-0 e poi sigla il 4-0. De Minaur tenta di rispondere e mette a segno il 4-1, ma poi l’avversario trova il 5-1. Nelle ultime battute, l’australiano mette i bastoni tra le ruote a Rublev, che ha bisogno di sei match point prima di riuscire a conquistare un 6-1 che lo porta in semifinale, dove sfiderà Novak Djokovic.