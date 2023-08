LIVE – Paolini-Rybakina, ottavi di finale Wta Cincinnati 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Paolini-Rybakina, incontro valevole per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Cincinnati 2023 (cemento outdoor). La toscana, dopo aver passato le qualificazioni, va a caccia della quinta vittoria consecutiva in Ohio. L’ostacolo non è dei più semplici. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sarà la numero quattro del ranking mondiale, semifinalista la settimana scorsa in quel di Montreal. L’unico precedente è stato appannaggio della kazaka, che quest’anno si è imposta in due set al secondo turno degli Internazionali d’Italia.

Paolini partirà nettamente sfavorita secondo le quote dei bookmakers. L’azzurra, tuttavia, si trova in un ottimo momento di forma, considerando anche la finale raggiunta abbastanza recentemente sulla terra rossa casalinga di Palermo. La sua solidità potrà mettere i bastoni tra le ruote ad una giocatrice molto umorale come Rybakina, che potrà accusare anche un po’ di stanchezza per via delle fatiche di pochi giorni fa sul suolo canadese. In palio c’è l’accesso ai quarti di finale contro una tra l’altra qualificata ceca Linda Noskova oppure la statunitense Coco Gauff. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Paolini e Rybakina pianificate come terzo incontro della giornata sul Porsche Court con inizio fissato non prima delle ore 20.00 italiane (le 14.00 locali).

