Europa League 2023/24: Sheriff, Olympiakos e Slavia Praga passano il turno, fuori Genk e Dnipro

Si chiude anche il terzo turno preliminare dell’Europa League. Passano Qarabag, Sheriff e Slavia Praga, eliminate Zalgiris, Genk e FC Astana.

Il Qarabag si impone sull’HJK anche nel match di ritorno e firma il passaggio al turno successivo. Nonostante siano stati i finlandesi ad aprire le marcature al decimo minuto con la rete di Hostikka, dopo una dura espulsione, sono stati gli azeti a ribaltare il risultato. A segno al 48’esimo Bayramov su rigore e Benzia ad inizio ripresa: termina 1-2. Conferma il successo l’Hacken sul Zalgiris: termina 5-0. A sbloccare il risultato ci pensa Hrstic al 28esimo, è poi la doppietta di Sadiq e le reti di Gustafson e Sono che vanno a completare il tabellino dei marcatori. Lascia la competizione il Breidablik che non riesce a recuperare lo svantaggio del match d’andata, nonostante la vittoria di misura di quest’oggi contro il Zrinjski. A mettere comunque a segno la rete della vittoria è stato Jakovljevic, con autogol.

Lo Sheriff pareggia per 1-1 contro il BATE, che lascia la competizione. Dopo la rete di Kontsevoy al 25esimo, sono i moldavi a ribaltare il match con i due rigori concessi a favore: a segno prima Ricadinho e poi Luvannor. Sul finale poi la nuova rete dei bielorussi messa a segno da Laptev, si rivela però vana. Stesso risultato tra Genk e Olympiakos, sono i greci a passare il turno grazie alla rete firmata al 96esimo da Alezandropouls. Pareggio con una rete per parte anche tra Dnipro e Slavia Praga, passa quest’ultima con un totale di 1-4: a segno per gli ucraini Rubchynskyi al 46esimo, pareggio poi ritrovato tra Jurecka al 52esimo. Il Ludogorets si impone largamente invece sull’FC Astana: termina 5-1. Per i bulgari a segno Piotrowski e Tekpetey con doppietta, e Despodov con una singola rete al 67esimo.