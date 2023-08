Sampdoria, accordo raggiunto per Esposito dall’Inter: arriverà in prestito

La Sampdoria ha raggiunto l’accordo con l‘Inter per l’attaccante Sebastiano Esposito. Il classe 2002 arriverà in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in A dei blucerchiati o al verificarsi di determinate condizioni. Intanto ai canali ufficiali del club si è presentato il nuovo portiere Filip Stankovic, prelevato sempre dalla società nerazzurra: “Sono arrivato da poco, ma ho seguito tanto la Sampdoria. Ne conosco la storia, conosco l’importanza della piazza. Darò sempre il 101% in ogni partita e darò sempre il massimo per la maglia, cercando di dare sicurezza alla squadra. Oltre a vincere. Da qui sono passati tanti serbi, la storia va avanti da molto tempo e sono orgoglioso di essere qui”.