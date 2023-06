Nasce l’European Golden Boy Index: l’indice dei migliori 100 Under 21

Un algoritmo umanizzato per individuare il miglior giovane Under 21 nel mondo del calcio. Una vera e propria innovazione per il mondo del calcio grazie alla quale si potrà capire chi oggettivamente possa essere definito il migliore dei giovani. Questa è la vera e propria novità di quest’anno: martedì 20 giugno si aprirà così la corsa all’elezione dell’European Golden Boy 2023, il premio dedicato al miglior giocatore Under 21 di una squadra europea che, giunto alla ventunesima edizione, si conferma il più ambito tra i giovani calciatori e calciatrici d’Europa.

L’elemento nuovo per la selezione riguarderà proprio questo algoritmo che è stato ideato grazie all’esperienza dei giornalisti che da vent’anni compongono la giuria internazionale del premio e della capacità di analisi del dato offerta da Football BenchMark. La lista stilata secondo questo indice permetterà di conoscere i primi 100 nomi che iniziano la competizione del 2023. Questa lista sarà il riferimento per assegnare l’European Golden Boy Absolute Best e il Best Italian Golden Boy, premio che verrà assegnato anche quest’anno da Tuttosport.