MOVIOLA – Bari-Palermo, rigore col Var: fallo su Brunori, Di Cesare espulso e galletti in nove

Episodio da moviola in Bari-Palermo con il rigore concesso ai rosanero per il contatto tra Brunori e Di Cesare. L’arbitro Maresca non si accorge di nulla e decide di ammonire addirittura per proteste il centravanti siciliano, invece il Var chiama la on field review e non si può che cambiare decisione: la trattenuta è chiara, è rigore e rosso per il difensore che era già ammonito. Galletti in nove, ma non sotto, perché Di Mariano cestina clamorosamente sparando alto dagli undici metri.