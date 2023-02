LIVE – Paolini-Garcia, quarti di finale Wta Lione 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Paolini-Garcia, incontro valevole per i quarti di finale del torneo WTA 250 di Lione 2023 (cemento indoor). La toscana sta mettendo in mostra la propria miglior versione nella cittadina francese. Nei primi due turni, infatti, ha lasciato le briciole a due qualificate come la spagnola Rebecca Masarova e la diciottenne russa Erika Andreeva. Adesso l’asticella si alzerà decisamente contro la forte beniamina di casa, che agli ottavi di finale ha lasciato un set per strada contro la belga Alison Van Uytvanck. A partire con i favori del pronostico sarà proprio la numero cinque del mondo.

Quest’ultima, qui a Lione, è anche la prima testa di serie. Gli scontri diretti sono tutti dalla parte di Garcia, che nelle precedenti tre occasioni ha sempre sconfitto Paolini in maniera piuttosto agevole. L’azzurra, tuttavia, potrà giocare senza nulla da perdere. Jasmine, infatti, ha difeso con successo il quarto di finale conquistato nella scorsa edizione. In caso di impresa contro la transalpina, l’italiana se la vedrebbe nel penultimo atto contro una tra la colombiana Camila Osorio oppure la qualificata ceca Linda Noskova. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 17:30. Paolini e Garcia, infatti, sono pianificate come terzo match di giornata sul Court Central.

