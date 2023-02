Wta Lione 2023, una buona Jasmine Paolini non basta: Garcia vince 7-5 7-5 e va in semifinale

Si ferma nei quarti di finale la bella settimana di Jasmine Paolini, che nel WTA 250 di Lione viene sconfitta con un duplice 7-5 da Caroline Garcia. L’azzurra gioca un bel match contro la prima testa di serie del tabellone, tenendole testa dal primo all’ultimo punto, e mostrando di trovarsi perfettamente a suo agio in queste condizioni veloci indoor. La transalpina, numero cinque del ranking mondiale, alla fine ha potuto contare su un servizio tra i migliori sul circuito e nei momenti decisivi è riuscita a trovare l’allungo in entrambe le frazioni di gioco.

LA PARTITA – Le condizioni molto veloci del campo di Lione permettono di assistere ad una partita rapida e per lunghi tratti dominata dalla battuta. Nel primo parziale la prima palla break arriva nell’ottavo game e viene annullata dall’azzurra. Due giochi più tardi è ancora Garcia ad avere un’occasione, sotto forma di palla set, ma è ancora brava Jasmine ad annullare anche questa. Sul 6-5 in suo favore però Garcia decide di prendere a questo punto in mano l’iniziativa e chiude il set con una splendida demi-volée vincente.

L’allieva di Renzo Furlan non ha alcuna intenzione di mollare la presa, e rimane a contatto anche nella seconda frazione. E un po’ all’improvviso è la padrona di casa ad avere un mini passaggio a vuoto che sul 3-3 le costa il primo turno di battuta perso in questa partita. Jasmine va avanti 4-3, ma nel game successivo restituisce subito il break all’avversaria. Il match è decisamente equilibrato, sul 4-5 la toscana riesce ad annullare una palla match e sembra essere in grado di girare di nuovo l’inerzia quando ha due palle break sul 5-5. Garcia si salva alla grande, tiene il servizio, sale sul 6-5 e mette a segno la zampata decisiva per il 7-5 finale.