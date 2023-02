Sampdoria, i tifosi minacciano Garrone: “Guardati le spalle, non fai più vita”

Si chiude la manifestazione di protesta da parte dei tifosi della Sampdoria sotto la sede della Erg per attaccare e contestare l’ex presidente Edoardo Garrone, reo di non aver fatto nulla per sbloccare la situazione che vede l’attuale patron Ferrero tenere sotto scacco la società: “Voi lo avete messo ora ce lo togliete. E andremo avanti nella protesta fino a quando non succederà. Qui non molla nessuno”, questi i cori dei supporter, che sfociano poi nelle minacce: “Non fai più vita, guardati le spalle”, riferito a Garrone.