LIVE – Nadal-Kubler, secondo turno Atp Brisbane 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Nadal-Kubler, incontro valevole per il secondo turno dell’ATP 250 di Brisbane 2024 (cemento outdoor). Si affrontano due wild card. Il maiorchino è rientrato sul circuito mettendo in atto una vittoria convincente contro l’austriaco Dominic Thiem. Il giocatore di casa, invece, ha approfittato del ritiro del russo Aslan Karatsev alla fine del tie-break del secondo parziale. Tra i due si tratta del primo scontro diretto della carriera. Nadal, nonostante il lungo periodo d’inattività per via della lesione di 2° grado al muscolo ileopsoas della gamba sinistra, partirà largamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il campionissimo iberico ha nel mirino un posto nei quarti di finale, dove si troverebbe di fronte uno tra l’australiano Jordan Thompson oppure il mancino transalpino Hugo Humbert. Anche Sportface.it seguirà l’incontro tra Nadal e Kubler, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo incontro di giornata sulla Pat Rafter Arena con inizio fissato non prima delle ore 09.30 italiane (le 18.30 locali).

