Atp Brisbane 2024: Nadal vola ai quarti di finale, battuto in due set un acciaccato Kubler

Rafa Nadal vince, convince e raggiunge i quarti di finale dell’Atp 250 di Brisbane 2024. Tutto facile per lo spagnolo, che ha annientato il beniamino di casa Jason Kubler con un sonoro 6-1 6-2, dando continuità al successo ottenuto al primo turno contro Thiem. Il match in sé è stato senza storia, sia perché Nadal è nettamente più forte dell’australiano sia perché quest’ultimo ha accusato dei problemi al gomito e non è riuscito ad esprimersi al meglio. Per un giocatore al secondo match negli ultimi 350 giorni, però, non si può parlare di vittoria scontata, ergo i segnali lasciati trasparire da Nadal sono più che positivi e il successo ampiamente meritato. Rafa se la vedrà ora contro un altro australiano, Jordan Thompson, approdato ai quarti senza giocare in virtù del forfait di Ugo Humbert.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

CRONACA – Se il buongiorno si vede dal mattino, i segnali per un match a senso unico c’erano. Nadal ha infatti vinto 12 dei primi 13 punti disputati, issandosi in un batter d’occhio sul 3-0. Kubler ha provato a reagire, salvo sprecare quattro palle game e perdere nuovamente il servizio, scivolando sotto 5-0. Sostenuto a gran voce dal pubblico, che sperava quantomeno di vedere un po’ di partita, l’australiano è riuscito a sbloccarsi ed evitare il bagel. Nadal però ha continuato ad esprimersi ad alti livelli e, nonostante si sia trovato sotto 0-40 nel momento in cui ha servito per chiudere, è riuscito a conquistare cinque punti di fila e chiudere la frazione per 6-1 in 38 minuti.

Nel secondo set il copione non è cambiato, anzi Rafa ha ottenuto il break a zero già in avvio, consolidandolo poi nel game seguente. Dal canto suo Kubler, probabilmente consapevole di non aver nulla da perdere, si è scrollato un po’ di tensione di dosso ed ha conquistato un paio di giochi (riuscendo anche a tornare a palla break). Nadal ha tuttavia continuato a servire molto bene e, senza passaggi a vuoto né difficoltà, ha chiuso 6-2 strappando nuovamente la battuta al rivale. Lo spagnolo si conferma dunque dopo la vittoria ai danni di Thiem e può guardare con ottimismo al prosieguo del torneo.